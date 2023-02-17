Польша объявила о передаче Киеву истребителей

«Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29.