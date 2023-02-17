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41 минуту назад

Польша объявила о передаче Киеву истребителей

Ura.Ruиещё 3

Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в союзе с другими странами НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Польша объявила о передаче Киеву истребителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы согласны передать ВСУ истребители МиГ-29 вместе с другими странами, как часть решения НАТО», — сказал Моравецкий в речи, транслировавшейся на youtube-канале мероприятия. На вооружении Польши стоит лишь два типа истребителей — F-16 и МиГ-29.

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Ранее власти Польши заявляли, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский начал просить о поставках истребителей после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки.

Армия,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,НАТО,
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