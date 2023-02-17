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28 минут назад

Кадыров оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что автомобили показали свою надежность.

Кадыров оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе спецоперации
Фото: ТАССТАСС

«Эксплуатация бронеавтомобилей в зоне проведения СВО показала их большую надежность. Я уверен, что бронемобиль "Ахмат" еще не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины», — указал политик.

Кадыров отметил, что лично предложил главе корпорации «Ростех» Сергею Чемезову выпустить подобные машины. Он добавил, что «Ростех» разработал «прекрасный, мощный, надежный» бронированный автомобиль «всего лишь за 25 дней», его создание полностью себя оправдало, заказы были увеличены в несколько раз.

В июне глава Чечни рассказал, что республика приобрела бронемашины «Ахмат», собранные по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации на Украине. Он сообщил, что автомобили выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава.

Армия,Сергей Чемезов,Рамзан Кадыров,Ростех,
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