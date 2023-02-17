Кадыров оценил эффективность бронемашин «Ахмат» в ходе спецоперации

«Эксплуатация бронеавтомобилей в зоне проведения СВО показала их большую надежность. Я уверен, что бронемобиль "Ахмат" еще не раз громко заявит о себе на линии фронта и будет надежным помощником в деле защиты интересов России на территории Донбасса и Украины», — указал политик.