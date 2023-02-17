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24 минуты назад

В США сообщили о начале новой гонки вооружений

Lenta.ruиещё 1

Спустя год после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в мире началась новая гонка вооружений. Власти множества стран начали пересматривать свои военные доктрины, а также стали уделять значительно больше внимания запасам вооружений, сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg сообщило о начале новой гонки вооружений в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, помимо европейских государств свои военные стратегии решили пересмотреть такие страны, как США, Китай, Тайвань и Индия.

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При этом ряд стран-соседей Украины ощутимо увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили число танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) и другой военной техники.

Отмечается, что расходы стран НАТО на оборону постоянно сокращались с 1980-х годов до 2022 года, однако, ситуация изменилась после начала СВО. Агентство отмечает, что входящие в Североатлантический альянс государства опасаются, что в случае расширения географии военного конфликта в их арсеналах окажется недостаточно вооружений.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) стрелять точнее, чтобы экономить боеприпасы.

Армия,Бен Уоллес,НАТО,
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