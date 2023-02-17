Bloomberg сообщило о начале новой гонки вооружений в мире

Спустя год после начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине в мире началась новая гонка вооружений. Власти множества стран начали пересматривать свои военные доктрины, а также стали уделять значительно больше внимания запасам вооружений, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, помимо европейских государств свои военные стратегии решили пересмотреть такие страны, как США, Китай, Тайвань и Индия.

При этом ряд стран-соседей Украины ощутимо увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили число танков, артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) и другой военной техники.