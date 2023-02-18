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21 минуту назад

Депутат ДНР Баевский сообщил, что у ВСУ осталась одна дорога для снабжения Артемовска

Газета.Ruиещё 5

Депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский утверждает, что у солдат ВСУ осталась всего одна дорога для снабжения группировки войск в Артемовске (украинское название - Бахмут). Об этом он сказал в эфире "Соловьев.Live".

Депутат ДНР Баевский сообщил, что у ВСУ осталась одна дорога для снабжения Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у ВСУ осталась одна линия снабжения и несколько полевых дорог, что также может помочь в обеспечении украинских военных.

"В целом состояние группировки ВСУ в Артемовске близко к критическому", - сказал Баевский.

17 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Парасковиевка в Донецкой народной республике (ДНР) был полностью взят под контроль российских сил.

14 февраля врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что взятие российскими силами села Парасковиевка, в котором идут бои, позволит перекрыть дорогу на Часов Яр, которая является последней дорогой снабжения украинских войск в Артемовске.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,СВО,Андрей Баевский,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,Владимир Путин,
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