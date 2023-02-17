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26 минут назад

Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Парасковиевка российскими силами

ТАССиещё 6

Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российские войска освободили стратегически важное село в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер", - приводятся слова Пригожина в пятницу в Telegram-канале его пресс-службы.

Село Парасковиевка в Соледарской городской общине расположено между Соледаром и Артемовском. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Армия,Евгений Пригожин,
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