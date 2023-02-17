Российские войска освободили стратегически важное село в ДНР

Населенный пункт Парасковиевка в 9 км от Артемовска (ДНР) полностью перешел под контроль российских сил, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин .

"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер", - приводятся слова Пригожина в пятницу в Telegram-канале его пресс-службы.

Село Парасковиевка в Соледарской городской общине расположено между Соледаром и Артемовском. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.