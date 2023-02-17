Зеленский оценил вероятность присоединения Белоруссии к СВО на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский назвал маловероятным присоединение Белоруссии к специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, белорусских солдат не так просто привлечь к участию в СВО, поскольку они «не хотят воевать против Украины».

При этом Зеленский посчитал возможным использование российскими военными аэродромов на территории Белоруссии без непосредственной поддержки со стороны Минска.