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1 час назад

Зеленский оценил вероятность присоединения Белоруссии к спецоперации на Украине

Lenta.ru

Украинский президент Владимир Зеленский назвал маловероятным присоединение Белоруссии к специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Зеленский оценил вероятность присоединения Белоруссии к СВО на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, белорусских солдат не так просто привлечь к участию в СВО, поскольку они «не хотят воевать против Украины».

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При этом Зеленский посчитал возможным использование российскими военными аэродромов на территории Белоруссии без непосредственной поддержки со стороны Минска.

Глава республики также предположил, что в случае добровольного присоединения к спецоперации Белоруссии придется участвовать в восстановлении Украины, а белорусское руководство попадет под трибунал.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,
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