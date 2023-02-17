Подоляк: переговоры будут возможны после вывода армии РФ

Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter.
Он также утверждает, что боевые действия якобы должны закончиться победой Украины.
В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life.