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5 минут назад

Подоляк: переговоры будут возможны после вывода армии РФ

Ura.Ru

Россия и Украина могут начать переговоры только после вывода российской армии. Об этом сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк: переговоры будут возможны после вывода армии РФ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Переговоры могут начаться, когда РФ выведет свои войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают РФ время для перегруппировки сил и возобновления боевых действий в любой момент», — написал Подоляк в Twitter.

Он также утверждает, что боевые действия якобы должны закончиться победой Украины.

В НАТО считают, что поставки оружия помогут достичь мира в конфликте на Украине. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ выражали готовность к диалогу с Украиной, но без предварительных условий, передает Life.

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