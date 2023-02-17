Пригожин заявил о гибели четырех финских бойцов из ЧВК «Вагнер»

Четыре финских бойца в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» погибли, один пропал без вести, заявил ее основатель Евгений Пригожин. Об этом говорится в Telegram-канале его пресс-службы.

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«Остальные продолжают воевать», — отмечается в сообщении.

Ранее Пригожин говорил, что в составе ЧВК есть около 20 бойцов из Финляндии. Они якобы воюют в британском батальоне, командиром которого является гражданин США — бывший генерал морской пехоты.