Бахмут: последние новости на сегодня, 17 февраля

Российские подразделения в ходе спецоперация на Украине постепенно продвигаются к Бахмуту (Артемовску), на этом направлении идут ожесточенные бои. Последние новости о ситуации в городе, который является одним из ключевых транспортных узлов, публикует «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий под контроль российских военных полностью перешел город Соледар и сейчас ВС России ведут наступление на Артемовск (украинское название города Бахмут).

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15 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения освободили населенный пункт Красная Гора и наступают на Парасковиевку, взятие которой поможет перекрыть пути снабжения украинской группировки в городе.

Взяты под контроль господствующие высоты

В свою очередь советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о том, что российские военнослужащие контролируют все высоты в окрестностях Артемовска, пишет РИА Новости.

«Наши ребята уже оседлали основные высоты. Остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

При этом Игорь Кимаковский отметил, что на этом направлении действует много иностранных наемников, среди которых есть и поляки, и французы, слышна также английская речь.

«Бои идут за каждый дом»

В городе Бахмуте и его окрестностях находится сегодня, по оценкам разведки, около 90 батальонов — это 40–50 тысяч человек, рассказал «Известиям» глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Противник подкидывает каждый день новые резервы, мы каждый день продвигаемся в разных направлениях. Где-то 50, где-то 100 м. Бои идут за каждый дом, в каждом огороде укрепрайон», - пояснил он, отметив, что взятие Бахмута нужно для того, чтобы «парализовать украинскую армию».

По данным Минобороны России на 17 февраля, накануне был нанесен ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами.

«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», - пояснили в ведомстве.

При этом в пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что на донецком направлении «в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск» за сутки было убито около «200 украинских военнослужащих», уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Украинские власти потребовали от жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук потребовала от жителей Артемовска, если они «адекватные, законопослушные и патриотичные граждане», немедленно покинуть город. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Верещук, в городе остаются порядка шести тысяч человек, которые подвергают себя и своих близких опасности и создают проблемы для военнослужащих. «Вы мешаете нормально работать в городе нашим силам обороны и безопасности», - заявила Верещук.

В США предупредили о риске окружения украинских войск

В свою очередь американский военный журналист и обозреватель отдела обороны и национальной безопасности издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу обратил внимание на то, что ситуация в Бахмуте становится все более опасной для украинских сил и создается риск их окружения.