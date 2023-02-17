ВСУ обстреляли российский приграничный город и тяжело ранили его жительницу

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По словам Гладкова, медики уже оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Также он добавил, что из-за обстрела в городе нарушено электроснабжение.

«В результате обстрела есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия. Энергетики приступают к переключению абонентов на резервные линии», — сообщил глава Белгородской области.

Это уже второй за день случай обстрела Шебекинского района. В прошлый раз один из снарядов попал в огород частного домовладения.