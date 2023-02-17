Киев переделал самолеты СССР под ракеты НАТО

Наша ПВО намного более эффективная, чем противника. Раньше у них было превосходство по тем же дальнобойным ракетам типа AIM 120. У нас сейчас есть намного более дальнобойные ракеты, поэтому пусть в «гости» приходят«, — отметил Горец.