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1 час назад

Минобороны подтвердило смену командующего Центральным военным округом

Lenta.ru

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в 2023 году назначен командующим Центральным военным округом (ЦВО). Информацию об этом подтвердили в Минобороны России, передает ТАСС.

Минобороны заявило о смене командующего Центральным военным округом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО, который занимал эту должность с 22 ноября 2017 года. Лапин прошел все командные должности и до конца октября 2022 года также командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции. В январе Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России, но официально об этом назначении не сообщалось.

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Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. 1 октября Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР).

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