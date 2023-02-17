Минобороны заявило о смене командующего Центральным военным округом

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в 2023 году назначен командующим Центральным военным округом (ЦВО). Информацию об этом подтвердили в Минобороны России , передает ТАСС.

Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего ЦВО, который занимал эту должность с 22 ноября 2017 года. Лапин прошел все командные должности и до конца октября 2022 года также командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции. В январе Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России, но официально об этом назначении не сообщалось.