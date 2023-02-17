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1 час назад

Украинская армия обстреляла два приграничных села в Курской области

Парламентская газетаиещё 3

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Горналь и Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Украинская армия обстреляла два приграничных села в Курской области
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По его словам, в окрестностях этих населенных пунктов упало не менее 15 вражеских снарядов.

«Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными», — указал политик.

Накануне, как писала «Парламентская газета», бойцы ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате атаки местный житель получил легкую контузию, ему была оказана медицинская помощь.

Между тем «Парламентская газета» разбиралась, какими бывают предупреждения о теракте и что они означают. При подобной угрозе в регионе или даже на конкретном объекте глава субъекта по согласованию с силовиками может устанавливать на определенный период один из трех уровней террористической опасности. Своим указом от 31 января Президент России Владимир Путин отменил максимальный срок действия таких уровней.

Армия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,Владимир Путин,
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