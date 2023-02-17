Украинская армия обстреляла два приграничных села в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли села Горналь и Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, в окрестностях этих населенных пунктов упало не менее 15 вражеских снарядов.
«Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными», — указал политик.
Накануне, как писала «Парламентская газета», бойцы ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате атаки местный житель получил легкую контузию, ему была оказана медицинская помощь.
Между тем «Парламентская газета» разбиралась, какими бывают предупреждения о теракте и что они означают. При подобной угрозе в регионе или даже на конкретном объекте глава субъекта по согласованию с силовиками может устанавливать на определенный период один из трех уровней террористической опасности. Своим указом от 31 января Президент России Владимир Путин отменил максимальный срок действия таких уровней.