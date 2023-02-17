Украинская армия обстреляла два приграничных села в Курской области

По его словам, в окрестностях этих населенных пунктов упало не менее 15 вражеских снарядов.

Накануне, как писала «Парламентская газета», бойцы ВСУ обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате атаки местный житель получил легкую контузию , ему была оказана медицинская помощь.

Между тем «Парламентская газета» разбиралась, какими бывают предупреждения о теракте и что они означают. При подобной угрозе в регионе или даже на конкретном объекте глава субъекта по согласованию с силовиками может устанавливать на определенный период один из трех уровней террористической опасности. Своим указом от 31 января Президент России Владимир Путин отменил максимальный срок действия таких уровней.