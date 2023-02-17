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Сбитый США летательный аппарат мог быть аэростатом за $12 любительского клуба

Аэростат за $12 мог стать тем самым неизвестным объектом, который был сбит над территорией США. Об этом пишет Aviation Week.

Сбитый США летательный аппарат мог быть аэростатом за $12 любительского клуба
©  Zuma/ТАСС

В начале февраля 2023 года над северной частью США заметили китайский аэростат, который неделю спустя был сбит у побережья Северной Каролины. В США считают, что шар использовался для шпионажа. В Китае это отрицают, утверждая, что аэростат использовался в метеорологических целях и оказался в Штатах случайно. После этого военные сбили над Аляской в США и Канадой еще три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения».

В свою очередь кружок любителей воздушных шаров из Северного Иллинойса заявил о пропаже своего аппарата после пролета над Аляской.

«Клубный "пикошар" с серебряным покрытием сообщил о своем последнем местоположении 10 февраля на высоте 38 910 футов у западного побережья Аляски. (…) В тот же день самолет F-22 сбил неопознанный объект аналогичного описания на примерно такой же высоте», - отмечается в статье.

При этом в клубе пояснили изданию, что используют для своих аппаратов шары, стоимость которых составляет $12.

Члены клуба опасаются, что их воздушные шары могут быть сбиты после того, как войдут в воздушное пространство США. Один из шаров с позывным W5KUB-112 должен появится над страной уже 17 февраля.

Ранее координатор Совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден призвал провести межведомственный анализ феномена НЛО. При этом он подчеркнул, что Белый дом в настоящее время не рассматривает гипотезу о внеземном происхождении сбитых над США объектов.

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