Сбитый США летательный аппарат мог быть аэростатом за $12 любительского клуба

Аэростат за $12 мог стать тем самым неизвестным объектом, который был сбит над территорией США. Об этом пишет Aviation Week.

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В начале февраля 2023 года над северной частью США заметили китайский аэростат, который неделю спустя был сбит у побережья Северной Каролины. В США считают, что шар использовался для шпионажа. В Китае это отрицают, утверждая, что аэростат использовался в метеорологических целях и оказался в Штатах случайно. После этого военные сбили над Аляской в США и Канадой еще три «аппарата неизвестного происхождения, характера и назначения».

В свою очередь кружок любителей воздушных шаров из Северного Иллинойса заявил о пропаже своего аппарата после пролета над Аляской.

«Клубный "пикошар" с серебряным покрытием сообщил о своем последнем местоположении 10 февраля на высоте 38 910 футов у западного побережья Аляски. (…) В тот же день самолет F-22 сбил неопознанный объект аналогичного описания на примерно такой же высоте», - отмечается в статье.

При этом в клубе пояснили изданию, что используют для своих аппаратов шары, стоимость которых составляет $12.

Члены клуба опасаются, что их воздушные шары могут быть сбиты после того, как войдут в воздушное пространство США. Один из шаров с позывным W5KUB-112 должен появится над страной уже 17 февраля.