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38 минут назад

Российский военкор оценил смену командующего Центральным военным округом

Lenta.ruиещё 6

Военный корреспондент Александр Сладков оценил смену командующего Центральным военным округом (ЦВО) России и назначение на этот пост генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Свое мнение он высказал в беседе с RTVI.

Российский военкор оценил смену командующего Центральным военным округом
Фото: скрин видеоскрин видео

Журналист признался, что не знаком с генералом лично, однако считает, что он подходит для решения тех сложных задач, которые стоят на сегодняшний день.

«Он прошел первый этап специальной военной операции. Это сложнейший этап, когда мы ответили на вызов превентивными действиями, потому что Луганская и Донецкая народные республики перестали бы существовать в течение недели, наверное», — подчеркнул военкор.

17 февраля из данных Единого государственного реестра юридических лиц стало известно о том, что в России сменился командующий ЦВО. Ранее должность занимал генерал-полковник Александр Лапин — о его отстранении сообщалось в октябре прошлого года.

Армия,Андрей Мордвичев,Александр Лапин,Александр Сладков,
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