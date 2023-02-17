Разработчик рассказал об особом средстве маскировки ЗРК "Тор"

- Боевая машина комплекса "Тор" - выдающееся произведение инженерной мысли. ее конструктивные решения позволили добиться высокой эргономики и разместить средства поражения внутри машины. Поэтому разведке потенциального противника сложнее распознать "Тор" как систему ПВО, - рассказал ТАСС представитель концерна "Алмаз-Антей" на выставке Aero India, где в линейке российских зенитных систем представлен в том числе и "Тор".

"Тор" - всепогодный самоходный зенитный комплекс малой дальности, предназначенный для защиты от средств воздушного нападения важных объектов и передовых порядков сухопутных войск. 16 зенитных ракет (версия "Тор-М2") размещены в боевом модуле и стартуют вертикально, что позволяет отражать угрозу с любого направления.

"Тор" способен работать в полностью автоматическом режиме, беря на сопровождение все цели, не прошедшие систему опознавания "свой-чужой". Конструкция боевого модуля комплекса позволяет устанавливать его не только на самоходное шасси, но и любую другую подходящую по грузоподъемности платформу - например, здание или корабль. С учетом опыта СВО ЗРК "Тор" доработали для перехвата высокоточных снарядов американской РСЗО HIMARS.