Пакистан отреагировал на сообщения о поставке оружия на Украину

Сообщения о том, что Пакистан поставляет оружие на Украину через другие страны, не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The News International.

По ее словам, Пакистан придерживается политики невмешательства в любые военные конфликты поэтому не отправляет оружие. Балоч подчеркнула, что страна может экспортировать вооружение только на гарантиях, что оно не попадет в третьи страны, должна быть уверенность его конечного использования. Именно такой позиции Пакистан придерживается и в отношении Украины.

Ранее появились сообщения о том, что Пакистан осуществляет поставки вооружения на Украину через Румынию, Кипр, а также другие страны. Уточнялось, что Исламабад таким образом отправил Киеву более 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град».