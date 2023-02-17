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34 минуты назад

Пакистан отреагировал на сообщения о поставке оружия на Украину

Елена Прошина

Сообщения о том, что Пакистан поставляет оружие на Украину через другие страны, не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The News International.

Пакистан отреагировал на сообщения о поставке оружия на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, Пакистан придерживается политики невмешательства в любые военные конфликты поэтому не отправляет оружие. Балоч подчеркнула, что страна может экспортировать вооружение только на гарантиях, что оно не попадет в третьи страны, должна быть уверенность его конечного использования. Именно такой позиции Пакистан придерживается и в отношении Украины.

Ранее появились сообщения о том, что Пакистан осуществляет поставки вооружения на Украину через Румынию, Кипр, а также другие страны. Уточнялось, что Исламабад таким образом отправил Киеву более 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град».

Также сообщалось, что Украине был поставлен груз из порта Карачи, состоящий из 146 контейнеров с пакистанских артиллерийских заводов. В них находилось 50 тыс. боеприпасов. Кроме того, есть сведения, что на Украину доставят партия вооружений через польский Гданьск.

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