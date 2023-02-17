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45 минут назад

Украина призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Никита Бородкин

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (украинская сторона называет город Бахмут) как можно скорее покинуть город. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — заявила она.

По словам Верещук, в городе остаются порядка 6 тыс. человек, которые подвергают себя и своих близких опасности. По ее мнению, они создадут проблемы для всех, кто пытается им помочь — военных, полиции и волонтеров.

Напомним, что сейчас за Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Он расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Врио республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.

США открестились от намерений Киева нанести удар вглубь РФ

Ранее СМИ сообщали, что украинская сторона начала вывозить из города архивы государственных учреждений.

Армия,СВО,Ирина Верещук,Денис Пушилин,Правительство Украины,
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