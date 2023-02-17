Украина призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (украинская сторона называет город Бахмут) как можно скорее покинуть город. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — заявила она.

По словам Верещук, в городе остаются порядка 6 тыс. человек, которые подвергают себя и своих близких опасности. По ее мнению, они создадут проблемы для всех, кто пытается им помочь — военных, полиции и волонтеров.

Напомним, что сейчас за Артемовск продолжаются ожесточенные бои. Он расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Врио республики Денис Пушилин заявлял, что российские подразделения закрепились в северной части города, перерезав почти все пути снабжения украинских войск.