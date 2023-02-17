В Севастополе сбили беспилотник в районе ТЭС

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что утром 17 февраля в районе Балаклавской ТЭС был сбит беспилотник. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что электростанция не получила повреждений, она работает в штатном режиме.

Накануне Развозжаев рассказал, что над Черным морем были сбиты два украинских беспилотника.

В середине января губернатор сообщал о семи беспилотниках, сбитых над Севастополем силами ПВО и Черноморского флота.