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11 минут назад

Власти: у ТЭС в Севастополе сбили украинский беспилотник

Мария Иванова

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что утром 17 февраля в районе Балаклавской ТЭС был сбит беспилотник. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе сбили беспилотник в районе ТЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что электростанция не получила повреждений, она работает в штатном режиме.

Накануне Развозжаев рассказал, что над Черным морем были сбиты два украинских беспилотника.

В середине января губернатор сообщал о семи беспилотниках, сбитых над Севастополем силами ПВО и Черноморского флота.

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Развозжаев подчеркивал, что Украина пытается выдать неудавшиеся атаки за «перемогу» и заявляет о взрывах в городе, но на самом деле объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

Армия,СВО,Михаил Развозжаев,
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