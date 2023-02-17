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33 минуты назад

ПВО Севастополя сбили беспилотник у Балаклавской ТЭС

Москва24иещё 6

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об попытке атаки украинского беспилотника на Балаклавскую теплоэлектростанцию. Летательный аппарат был сбит, заявил чиновник в своем телеграм-канале.

ПВО Севастополя сбили беспилотник у Балаклавской ТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник", – указал Развожаев.

По словам губернатора, повреждений на предприятии нет. Электростанция продолжает работать в штатном режиме. Накануне сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата были сбиты над морем в районе Севастополя.

10 февраля стало известно, что в городе федерального значения продлен высокий уровень террористической опасности. Такой режим введен на неопределенный срок.

Армия,Михаил Развожаев,
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