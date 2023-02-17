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46 минут назад

Спецоперация на Украине 17 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 17 февраля: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ЛНР сообщили, что ВСУ у Артемовска в день тратят до 30 тыс. боеприпасов

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Украинские военные под Артемовском ежедневно выпускают около 30 тысяч боеприпасов, при этом осуществляя их экономию на других направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, это способствует увеличению числа погибших военных со стороны Украины. Он заявил, что украинской армией руководит Североатлантический альянс, где есть свой штаб. В нем сидят «педанты», считающие боеприпасы, отметил Марочко.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщил, что украинские Вооруженные силы должны научиться экономнее использовать боеприпасы. В ведомстве привели в пример армии стран, входящих в НАТО.

Минобороны заявило, что ВС РФ поразили командные пункты ВСУ в районе Авдеевки

Вооруженные силы России поразили командные пункты Украины в районе Авдеевки, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на российское военное ведомство.

По данным Минобороны РФ, также российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка в Харьковской области уничтожили украинский Ми-8.

Ранее российские войска при помощи артиллерии поразили на Херсонском направлении самоходную установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 украинской стороны.

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Украинские военные второй раз за сутки открыли огонь по Белгородской области, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы приграничного региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, на этот раз Киев атаковал село Устинка в Белгородском районе области. В результате открытого огня никто не пострадал. Однако выбиты окна, повреждены фасады и заборы в четырех частных домовладениях.

Также снаряд повредил линии электропередачи и газопровод, отметил губернатор региона.

Ранее военные Украины обстреляли Шебекинский городской округ. Под огнем оказался житель региона. Он получил незначительнее травмы и отказался от помощи медиков.

Армия,Вячеслав Гладков,Андрей Марочко,Верховный суд,Минобороны России,НАТО,
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