В ЛНР обвинили украинских силовиков в избиении мирных жителей

"В населенных пунктах Красный Лиман, Славянск и Краматорск отмечается увеличение количества совместных патрулей МВД, министерства обороны, вооруженных формирований Украины, Службы безопасности Украины, которые под видом проверки документов, а также других поводов врываются в дома и квартиры мирных граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов", - сказал он.