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11 минут назад

В ЛНР обвинили украинских силовиков в избиении мирных жителей с целью выявления "шпионов"

ТАСС

Украинские силовики в подконтрольных им городах ДНР устраивают обыски в домах мирных жителей и избивают их, пытаясь выявить так называемых шпионов, которые поддерживают РФ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В ЛНР обвинили украинских силовиков в избиении мирных жителей
Фото: ТАССТАСС

"В населенных пунктах Красный Лиман, Славянск и Краматорск отмечается увеличение количества совместных патрулей МВД, министерства обороны, вооруженных формирований Украины, Службы безопасности Украины, которые под видом проверки документов, а также других поводов врываются в дома и квартиры мирных граждан с целью выявления среди них так называемых шпионов и тех, кто придерживается пророссийских взглядов", - сказал он.

Марочко отметил, что силовики угрожают людям оружием, избивают их и используют психологическое давление. По его словам, "на бесчинства киевских карателей" в отношении мирных жителей "контролирующие органы власти никак не реагируют".

Армия,СВО,Андрей Марочко,СБУ,
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