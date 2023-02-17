В Индийском океане начнутся военно-морские учения России, ЮАР и КНР

Военно-морские учения ЮАР, России и КНР под кодовым названием "Мози-2" начинаются в пятницу в Индийском океане у побережья Южно-Африканской Республики. Об этом сообщило Минобороны ЮАР.

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"Трехсторонние учения принесут пользу всем участвующим странам за счет совмещения их оперативных военно-морских систем, совершенствования совместных систем управления", - говорится в заявлении министра обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе, полученном ТАСС. В Минобороны также подчеркнули, что учения "Мози-2" представляют собой платформу для трех стран по обмену военными знаниями, навыками и операционным опытом.

Учения будут проходить до 27 февраля у побережья южноафриканской провинции Квазулу-Наталь в акватории между Дурбаном, где расположена главная база ВМС ЮАР в Индийском океане, и заливом Ричардс-Бей. Расстояние между ними составляет 87 морских миль (160 км).

Россия представлена на учениях фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама", сообщили в Минобороны ЮАР. Китай - эсминцем, фрегатом и вспомогательным кораблем, ЮАР - одним фрегатом и двумя вспомогательными кораблями.

Как сообщило местное издание Daily Maverick, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" продемонстрирует в деле имеющуюся на его борту гиперзвуковую ракету "Циркон". Источник, близкий к российскому оборонно-промышленному комплексу, 3 февраля сообщил ТАСС, что "в ходе предстоящих в феврале учений с ВМС ЮАР и Китая впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового "Циркона" с корабля". По его словам, "Циркону" предстоит поразить надводную цель на дальности свыше 500 км.