Bloomberg: Эстония хочет, чтобы ЕС потратил €4 млрд на боеприпасы для Украины

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году. Этого требует серьезность ситуации на Украине", - цитирует документ агентство. Дополнительные €4 млрд на совместную закупку боеприпасов могут быть выделены из Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg.