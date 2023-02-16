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57 минут назад

Bloomberg: Эстония хочет, чтобы ЕС потратил €4 млрд на боеприпасы для Украины

ТАСС

Эстония предложила странам Евросоюза потратить около €4 млрд на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, разосланный Эстонией членам ЕС.

Bloomberg: Эстония хочет, чтобы ЕС потратил €4 млрд на боеприпасы для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году. Этого требует серьезность ситуации на Украине", - цитирует документ агентство. Дополнительные €4 млрд на совместную закупку боеприпасов могут быть выделены из Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg.

Как утверждается в документе, сейчас момент Украина в месяц использует от 60 до 210 тыс. боеприпасов, при этом оборонная промышленность Европы может производить до 25 тыс. боеприпасов за это же время.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Европейского союза не смогли согласовать предложение о совместных закупках боеприпасов для Украины.

Армия,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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