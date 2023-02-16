Bloomberg: Эстония хочет, чтобы ЕС потратил €4 млрд на боеприпасы для Украины

Эстония предложила странам Евросоюза потратить около €4 млрд на совместную закупку боеприпасов для Украины. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, разосланный Эстонией членам ЕС.
"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы как можно скорее, уже в 2023 году. Этого требует серьезность ситуации на Украине", - цитирует документ агентство. Дополнительные €4 млрд на совместную закупку боеприпасов могут быть выделены из Европейского фонда мира, сообщает Bloomberg.
Как утверждается в документе, сейчас момент Украина в месяц использует от 60 до 210 тыс. боеприпасов, при этом оборонная промышленность Европы может производить до 25 тыс. боеприпасов за это же время.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Европейского союза не смогли согласовать предложение о совместных закупках боеприпасов для Украины.