В ВСУ создали первое польское подразделение

По его данным, это спецподразделение будет входить в структуру ВС Украины и носить название "Польский добровольческий легион". Формированием занимается гражданин Польши. Планируется, что подразделение, состоящее из нескольких десятков человек, будет заниматься разведкой и диверсиями.

Отбор в подразделение, как пишет портал, будут проводить специалисты из Польши и с Украины. Основные условия приема - обучение военному делу и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. Контактные данные для желающих присоединиться к этой группе будут опубликованы в ближайшее время. Планируется, что центр набора новых членов будет создан в том числе в Польше, но эта инициатива пока не согласована с властями страны.