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31 минуту назад

На Украине создали первое польское подразделение в структуре ее ВС

ТАССиещё 1

Первое польское специальное подразделение, подчиненное украинскому министерству обороны, начали формировать на Украине. Об этом сообщил в четверг польский информационный портал Onet.

В ВСУ создали первое польское подразделение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, это спецподразделение будет входить в структуру ВС Украины и носить название "Польский добровольческий легион". Формированием занимается гражданин Польши. Планируется, что подразделение, состоящее из нескольких десятков человек, будет заниматься разведкой и диверсиями.

Отбор в подразделение, как пишет портал, будут проводить специалисты из Польши и с Украины. Основные условия приема - обучение военному делу и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. Контактные данные для желающих присоединиться к этой группе будут опубликованы в ближайшее время. Планируется, что центр набора новых членов будет создан в том числе в Польше, но эта инициатива пока не согласована с властями страны.

База польского подразделения находится в засекреченном месте под Киевом. Сообщается, что определенное число участников спецподразделения уже готовится к выполнению боевых заданий.

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