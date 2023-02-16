Первые французские танки AMX-10RC уже отправились на Украину

Уточняется, что это первые танки из обещанных Францией «нескольких десятков», которые должны поступить Украине в ближайшие два месяца. Точное число обещанной техники в Париже называть отказались, руководствуясь «соображениями безопасности».

Кроме того, за последние несколько недель военная школа в Сомюре в департаменте Мэн и Луара провела обучение для солдат ВСУ по работе с танками AMX-10RC. При этом издание отмечает, что военная школа обучала не только специалистов по бронетанковой разведке – это может говорить о том, что ВСУ собираются использовать полученные танки на передовой.