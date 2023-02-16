Первые французские танки AMX-10RC уже отправились на Украину

Уточняется, что это первые танки из обещанных Францией «нескольких десятков», которые должны поступить Украине в ближайшие два месяца. Точное число обещанной техники в Париже называть отказались, руководствуясь «соображениями безопасности».
Кроме того, за последние несколько недель военная школа в Сомюре в департаменте Мэн и Луара провела обучение для солдат ВСУ по работе с танками AMX-10RC. При этом издание отмечает, что военная школа обучала не только специалистов по бронетанковой разведке – это может говорить о том, что ВСУ собираются использовать полученные танки на передовой.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж работает над увеличением производства боеприпасов, которые будут использоваться как для собственной армии страны, так и для поставок Украине.