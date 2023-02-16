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5 минут назад

Первые французские танки AMX-10RC уже отправились на Украину

Елена Прошина

Франция отправила Украине первую партию из 14 танков AMX-10RC. Об этом сообщает Forces Operations.

Первые французские танки AMX-10RC уже отправились на Украину
Фото: forcesoperations.comforcesoperations.com

Уточняется, что это первые танки из обещанных Францией «нескольких десятков», которые должны поступить Украине в ближайшие два месяца. Точное число обещанной техники в Париже называть отказались, руководствуясь «соображениями безопасности».

Кроме того, за последние несколько недель военная школа в Сомюре в департаменте Мэн и Луара провела обучение для солдат ВСУ по работе с танками AMX-10RC. При этом издание отмечает, что военная школа обучала не только специалистов по бронетанковой разведке – это может говорить о том, что ВСУ собираются использовать полученные танки на передовой.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж работает над увеличением производства боеприпасов, которые будут использоваться как для собственной армии страны, так и для поставок Украине.

Армия,СВО,Себастьян Лекорню,
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