НОРАД сообщило о перехвате российских самолетов у Аляски

Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) во вторник, 14 февраля, поднимались в воздух в связи с полетом у Аляски бомбардировщиков Ту-95МС, а также истребителей Су-35 и Су-30. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"НОРАД засекло, отследило, идентифицировало и перехватило 14 февраля четыре российских воздушных судна, вошедших и действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски, - утверждается в сообщении ведомства в "Твиттере". - В группу российских воздушных судов входили Ту-95МС, Су-35 и Су-30".