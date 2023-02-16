НОРАД сообщило о перехвате российских самолетов у Аляски

Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) во вторник, 14 февраля, поднимались в воздух в связи с полетом у Аляски бомбардировщиков Ту-95МС, а также истребителей Су-35 и Су-30. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.