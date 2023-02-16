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18 минут назад

Истребители НОРАД поднимались в воздух из-за полета четырех российских самолетов у Аляски

ТАСС

Истребители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) во вторник, 14 февраля, поднимались в воздух в связи с полетом у Аляски бомбардировщиков Ту-95МС, а также истребителей Су-35 и Су-30. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

НОРАД сообщило о перехвате российских самолетов у Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"НОРАД засекло, отследило, идентифицировало и перехватило 14 февраля четыре российских воздушных судна, вошедших и действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски, - утверждается в сообщении ведомства в "Твиттере". - В группу российских воздушных судов входили Ту-95МС, Су-35 и Су-30".

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