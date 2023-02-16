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21 минуту назад

Сенаторы призвали Белый дом передать Киеву истребители и ракеты большой дальности

Елена Прошина

Республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм и демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвали администрацию президента Джо Байдена передать Украине истребители и ракеты с большой дальностью поражения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сенаторы призвали Белый дом передать Киеву истребители и ракеты большой дальности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Свои призывы они озвучили на пресс-конференции в преддверии поездки в Мюнхен с целью участия в международной конференции по безопасности. В частности, Грэм заявил, что Украине нужны истребители, поскольку без них «нельзя проводить общевойсковые операции», а самолеты МиГ-29 устарели. Он призвал Белый дом и всех союзников США скорее начать обучать военных Украины пользоваться передовыми истребителями.

Блюменталь поддержал его позицию, также выразив надежду на то, что в ближайшее время Киев получит ракетные комплексы ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

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