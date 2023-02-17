Белый дом высказался о передаче истребителей Украине

Соединенные Штаты приветствовали бы решение союзников передать истребители Украине , заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби . Об этом пишет ТАСС .

В администрации президента США Джо Байдена высказались о передаче боевых самолетов союзников Украине. По словам Кирби, Вашингтон никогда не диктовал партнерам, что они могут делать, а что нет.