В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
15 минут назад

Россия представит «Триумф» и «Антей-4000» на выставке в ОАЭ

Lenta.ru

Россия представит зенитные ракетные системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» и «Антей-4000» на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

Россия представит «Триумф» и «Антей-4000» на выставке в ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«КонцКонцерн ВКО "Алмаз-Антей" в Абу-Даби представит ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", "Антей-4000", ЗРС (ЗРК) средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" и ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет на выставке зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба».

Ранее в феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщил, что экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны.

В том же месяце британское издание The Spectator писало, что западные страны не желают поставлять Киеву истребители F-16, поскольку опасаются российских ЗРС С-400 «Триумф».

Армия,Рособоронэкспорт,Алмаз-Антей,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители