Россия представит «Триумф» и «Антей-4000» на выставке в ОАЭ

Россия представит зенитные ракетные системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» и «Антей-4000» на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«КонцКонцерн ВКО "Алмаз-Антей" в Абу-Даби представит ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", "Антей-4000", ЗРС (ЗРК) средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" и ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций», — говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет на выставке зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» и переносной зенитный ракетный комплекс «Верба».

Ранее в феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщил, что экспортная версия ЗРС «Витязь» сможет работать с иностранными системами противовоздушной обороны.