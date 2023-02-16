"16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий", - заявили в четверг в ведомстве, указав, что в плену военным грозила смертельная опасность.

Как уточнили в Минобороны России, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.