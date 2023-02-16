Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 101 российского военного.
"16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий", - заявили в четверг в ведомстве, указав, что в плену военным грозила смертельная опасность.
Как уточнили в Минобороны России, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в ведомстве.
В начале февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении с подконтрольной Киеву территории 63 военнослужащих ВС РФ в результате сложных переговоров. Тогда с состав группы освобожденных вошли лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.