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Пригожин заявил, что американского наемника Рида в Артемовске убили украинцы

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американского наемника Питера Рида в Артемовске убили бойцы ВСУ.

Пригожин заявил, что американского наемника Рида в Артемовске убили украинцы
© t.me/wagnernew

Он отметил, что ЧВК не владеет сведениями о том, какими средствами был ликвидирован Рид. Помимо этого, бизнесмен добавил, что вызывает вопросы то, «по какой причине эстонец Эрко Лайдинен снимал Рида перед гибелью».

По информации Пригожина, Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка, что находится не менее чем в пяти километрах от позиций ЧВК на тот день. Любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с позиций «Вагнера», добавил он.

Это, считает он, значительно удобнее было сделать с украинских позиций. Отчет об этом убийстве подготовил Лайдинен, передает слова Пригожина Telegram-канал пресс-службы компании «Конкорд». В связи с упомянутыми фактами обвинения против ЧВК не имеют подтверждений, подытожил бизнесмен.

До этого Пригожин заявил, что город Артемовск может быть окружен российскими подразделениями в марте-апреле 2023 года. По его словам, на сроки проведения соответствующей операции могут повлиять поставки украинской стороне западными странами тяжелой военной техники.

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