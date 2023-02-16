Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть постоянно готов к противостоянию с Россией, которое может продлиться еще в течение многих лет. Его слова агентству AFP передает РИА Новости.

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«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, поскольку все может неожиданно измениться. По его словам, НАТО всегда ищет возможности, чтобы «прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям».