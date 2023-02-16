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43 минуты назад

Столтенберг заявил, что НАТО должна быть готова к многолетнему противостоянию с Россией

Газета.Ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть постоянно готов к противостоянию с Россией, которое может продлиться еще в течение многих лет. Его слова агентству AFP передает РИА Новости.

Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, поскольку все может неожиданно измениться. По его словам, НАТО всегда ищет возможности, чтобы «прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям».

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что страны НАТО не вступят в конфронтацию с Россией, но будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Глава Пентагона выразил мнение, что Североатлантический альянс сейчас более сплочен и решителен, чем когда-либо.

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