Генсек НАТО призвал готовиться к длительной конфронтации с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть постоянно готов к противостоянию с Россией, которое может продлиться еще в течение многих лет. Его слова агентству AFP передает РИА Новости.
«Мы должны быть готовы к долгому пути, который может длиться много, много, много, много лет», — сказал Столтенберг.
При этом генсек НАТО добавил, что не может предсказывать продолжительность возможного противостояния, поскольку все может неожиданно измениться. По его словам, НАТО всегда ищет возможности, чтобы «прийти к ситуации, где есть место лучшим отношениям».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что страны НАТО не вступят в конфронтацию с Россией, но будут оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Глава Пентагона выразил мнение, что Североатлантический альянс сейчас более сплочен и решителен, чем когда-либо.