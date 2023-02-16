Израиль и Украина разработают систему предупреждения ракетных атак

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна поможет Украине создать систему предупреждения о ракетных атаках. Об этом сообщает The Times of Israel.
Такое обещание Коэн озвучил во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, которая длилась около часа. Коэн также добавил, что Израиль предоставит Украине до 200 миллионов долларов кредитных гарантии. Эти средства Киев сможет направить на здравоохранение и гражданскую инфраструктуру. По итогам встречи Дмитрий Кулеба заявил, что остался «удовлетворен» результатами переговоров, но добавил, что «Израилю прекрасно известен украинский список потребностей».
Кроме того, Эли Коэн подчеркнул, что Израиль полностью солидарен с жителями Украины, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны. Позже глава МИД Израиля намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Эли Коэн в рамках своего визита на Украину также посетил Бучу.