Израиль и Украина разработают систему предупреждения ракетных атак

Такое обещание Коэн озвучил во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, которая длилась около часа. Коэн также добавил, что Израиль предоставит Украине до 200 миллионов долларов кредитных гарантии. Эти средства Киев сможет направить на здравоохранение и гражданскую инфраструктуру. По итогам встречи Дмитрий Кулеба заявил, что остался «удовлетворен» результатами переговоров, но добавил, что «Израилю прекрасно известен украинский список потребностей».