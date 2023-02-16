В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
43 минуты назад

Израиль и Украина разработают систему предупреждения ракетных атак

Елена Прошина

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна поможет Украине создать систему предупреждения о ракетных атаках. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израиль и Украина разработают систему предупреждения ракетных атак
Фото: CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenCC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen

Такое обещание Коэн озвучил во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, которая длилась около часа. Коэн также добавил, что Израиль предоставит Украине до 200 миллионов долларов кредитных гарантии. Эти средства Киев сможет направить на здравоохранение и гражданскую инфраструктуру. По итогам встречи Дмитрий Кулеба заявил, что остался «удовлетворен» результатами переговоров, но добавил, что «Израилю прекрасно известен украинский список потребностей».

Кроме того, Эли Коэн подчеркнул, что Израиль полностью солидарен с жителями Украины, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны. Позже глава МИД Израиля намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Эли Коэн в рамках своего визита на Украину также посетил Бучу.

Армия,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители