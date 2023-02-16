Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ночь начала специальной военной операции России на Украине пошел спать, хоть и имел информацию о ней. Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству France Press.

«Я пошел в кровать. Это была очень короткая ночь, так как я знал, что через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло», — сказал он.

По словам генсека Североатлантического альянса, ему позвонили рано утром и кратко сообщили о начале спецоперации.

«Неудивительно, потому что мы знали», — отметил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не считают себя участников конфликта с РФ и продолжат поставлять Украине все более тяжелые вооружения и технику.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.