Конфликт на Украине заставил США пересмотреть военные расходы

Генерал заявил, что ситуация на Украине снова сделала актуальной тактику сухопутных сражений XX века. Это заставило Белый дом пересмотреть свою военную стратегию, которая была наработана за годы боевых действий в Ираке и Афганистане.

Кроме того, Марк Милли озвучил один из уроков, который Вашингтон вынес из СВО – очень большой расход не высокоточных снарядов. Генерал добавил, что в связи с этим уроком военные эксперты США пересмотрели собственные оружейные запасы, «чтобы убедиться, что мы всё делали правильно». По словам Милли, после пересмотра Пентагон озвучит главные потребности армии США, и тогда их заложат в основу оборонного бюджета страны.