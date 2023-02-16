Конфликт на Украине заставил США пересмотреть военные расходы

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вашингтону пришлось пересмотреть свои военные расходы, а также военную теорию из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times.
Генерал заявил, что ситуация на Украине снова сделала актуальной тактику сухопутных сражений XX века. Это заставило Белый дом пересмотреть свою военную стратегию, которая была наработана за годы боевых действий в Ираке и Афганистане.
Кроме того, Марк Милли озвучил один из уроков, который Вашингтон вынес из СВО – очень большой расход не высокоточных снарядов. Генерал добавил, что в связи с этим уроком военные эксперты США пересмотрели собственные оружейные запасы, «чтобы убедиться, что мы всё делали правильно». По словам Милли, после пересмотра Пентагон озвучит главные потребности армии США, и тогда их заложат в основу оборонного бюджета страны.
Ранее Белый дом призвал граждан Америки срочно уехать из России.