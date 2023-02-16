Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в конфликте на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вместе с россиянами воевать с территории республики только в случае совершения агрессии в отношении его страны. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда (с Украины - прим. ТАСС) хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей, - сказал глава государства в четверг на встрече с журналистами. - Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший".

Видео дня

По его словам, тогда и "война приобретет совсем другой характер". Лукашенко отметил, что это касается не только Украины, но и других соседей.

Белорусы могут быть абсолютно уверены, констатировал Александр Лукашенко, что в стране "не собираются объявлять мобилизацию". Об этом глава государства заявил 16 февраля, отвечая на вопросы зарубежных и белорусских СМИ, информирует БЕЛТА.

Военнослужащие республики, заверил верховный главнокомандующий, как несли свою службу, так и несут.

"Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", - отметил Лукашенко.

В то же время он дал понять, что к войне в стране готовятся в плане того, "чтобы не была совершена агрессия", "белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны".

Президент рассказал, когда может проводиться мобилизация: "Это в документах прописано, они не секретные. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет", - уточнил он.

Правда, глава государства напомнил журналистам и крылатое выражение: "Если хочешь мира - готовься к войне. Поэтому если ты хочешь мира, ты должен быть готов к войне. И твой противник должен понимать - он готов".

Что же касается отдельных призывов из-за рубежа чуть ли не бежать из Беларуси, то на них ответ Лукашенко тоже был краток: эта информационная кампания развернута в определенных целях.

"Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять", - резюмировал белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с белорусскими и иностранными журналистами обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот уничтожает Украину. Об этом сообщает БелТА.

«Володя Зеленский уничтожает Украину», — сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что после завершения конфликта никто не будет восстанавливать страну.

«Завтра появится новый острый вопрос, и туда будет все повернуто. Забудут про Украину», — считает белорусский лидер.

По его мнению, понадобится «сто лет» для восстановления страны, и «никто не поможет» в этом.

При этом Лукашенко указал, что если Украине и помогут в восстановлении, то тогда «страной по частям будут управлять другие»

«Если надо Украине, Зеленскому — пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям», — ответил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что существует опасность в эскалации конфликта, который может «дойти до гиперзвукового и ядерного» оружия.

«Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать», — резюмировал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию, которую проводит Россия.

"Вы говорите "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию, - сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами, сообщает агентство БелТА. - Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны". Он напомнил о заявлениях западных политиков, что минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию. "Все было нацелено, начиная в том числе с минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Белоруссии со стороны Украины готовился ракетный удар.

"Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал он.

Также Лукашенко указал на то, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Белоруссии, еще даже до западных стран.

"Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков", - сказал глава государства.

Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и историю с сожжением людей в Одессе.

По его словам, Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, более того, есть интерес к расчленению Украины. "Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину", - сказал он. Глава государства призвал к мирным переговорам.

"Хотите мира в Украине - давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите [Запад]. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что американцы не хотят этого, "и наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках договора о региональной группировке войск Союзного государства в республике проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особенность заключается в том, что я постоянно … держу полтора десятка тысяч россиян здесь, я их готовлю… Больше десяти тысяч человек… Перманентно», — сказал Лукашенко.

Он также объяснил, зачем ему нужны в постоянном распоряжении российские военные. По его словам, об этом есть договоренность с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, — мы договорились с президентом Путиным, — что эта дивизия полностью переходит в мое распоряжение и воюет в совместной группировке Беларуси и России», — отметил Лукашенко.

Бойня на Украине нужна только США, и это понимают даже в Европе. Об этом в четверг на встрече с иностранными журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Только США нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна. Потому что, если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко уверен, что на Западе президента Украины Владимира Зеленского держат "за руки-ноги", чтобы не пустить за стол переговоров. "Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны", - сказал белорусский президент, обращаясь к представителям западных СМИ.

"Мы хотим мира! Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду", - заявил Лукашенко.

При этом он указал и на действия Европы, которая все больше снабжает Киев оружием.

"Вы зачем поддерживаете Украину, пичкая их оружием, а не хотите сесть за стол переговоров, как я предлагаю? Вы уже обсуждаете вопрос поставки туда дальнобойного оружия (до 300 км, ракет) и истребителей F-16, самых современных, после того, как сотни танков "Леопард" туда пошли. Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что это эскалация", - отметил белорусский президент.

Он добавил, что "некоторые считают, что Россия не может победить" в противостоянии на Украине.

"Чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда", - подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день Украина имеет более выгодные условия для ведения мирных переговоров. Об этом Лукашенко заявил на встрече с белорусскими и иностранными журналистами, передает агентство БелТА.

Глава Белоруссии отметил, что каждая «война заканчивается миром».

«Давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться», — сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что в случае, если Украина все-таки начнет переговоры о мире, ее «будут поддерживать все».

«Я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите», — заключил белорусский лидер.

Минск готов вступить в боевые действия с Киевом только при условии агрессии против Белоруссии. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Он указал на то, что если хоть один солдат придет на территорию Белоруссии «убивать моих людей», война приобретет совсем другой характер. При этом национальный лидер пояснил, что обращается не только к Украине, но и к другим соседям.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Юрий Афонин подчеркнул, что посыл Лукашенко понятный и верный. С наличием реальных угроз и в рамках Союзного государства Россия готова и будет защищать Белоруссию и наоборот.

«Основной задачей главы дружественной, но, главное, независимой страны, это обеспечение безопасности своих граждан. Угроза республике есть, и со стороны Украины, и со стороны, в первую очередь, Польши. Все воспринимают Белоруссию как главного союзника России, который при этом выполняет важнейшие стратегические функции», — подчеркнул Афонин в беседе со «Свободной прессой».

Парламентарий напомнил, что в 2020 году была предпринята серьезного государственного переворота, и не дать Минску сотрудничать с Москвой, особенно, в военно-технической сфере.