Россия впервые покажет винтовку ORSIS за рубежом

Компания «Рособоронэкспорт» на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) впервые за рубежом покажет снайперскую винтовку ORSIS. Об этом сообщила пресс-служба российского спецэкспортера.

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«В рамках экспозиции стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" продемонстрирует партнерам большую номенклатуру автоматов Калашникова, в том числе "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, а также гражданское и служебное оружие торговой марки ORSIS: снайперскую винтовку ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 миллиметра», — говорится в сообщении.

ORSIS-375СТ основана на снайперской винтовке T-5000. Модернизированная версия создана под патрон калибра 9,5 на 77 миллиметров (.375 CheyTac). ORSIS-375СТ способна поражать цели на дальности до двух километров.

В январе источник РИА Новости сообщил, что для Вооруженных сил России начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.