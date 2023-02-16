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55 минут назад

Россия впервые покажет винтовку ORSIS за рубежом

Lenta.ru

Компания «Рособоронэкспорт» на международной выставке International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) впервые за рубежом покажет снайперскую винтовку ORSIS. Об этом сообщила пресс-служба российского спецэкспортера.

Россия впервые покажет винтовку ORSIS за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В рамках экспозиции стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" продемонстрирует партнерам большую номенклатуру автоматов Калашникова, в том числе "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, снайперскую винтовку Чукавина, а также гражданское и служебное оружие торговой марки ORSIS: снайперскую винтовку ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 миллиметра», — говорится в сообщении.

ORSIS-375СТ основана на снайперской винтовке T-5000. Модернизированная версия создана под патрон калибра 9,5 на 77 миллиметров (.375 CheyTac). ORSIS-375СТ способна поражать цели на дальности до двух километров.

В январе источник РИА Новости сообщил, что для Вооруженных сил России начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.

В сентябре 2022 года в компании «Промтехнология», которая производит оружие ORSIS, заявили, что ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые в мире поразила цель на расстоянии более пяти километров.

Армия,Рособоронэкспорт,НАТО,
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