В РФ начались испытания транспортного беспилотника ТрАМП

Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. ТрАМП способен перебросить 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км.

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"Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле – проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном", - рассказал собеседник информагентства.

Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в апреле. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Среди особенностей ТрАМП называется усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.