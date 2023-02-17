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31 минуту назад

РИА Новости: в России начались испытания транспортного беспилотника ТрАМП

Газета.Ruиещё 1

Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. ТрАМП способен перебросить 250 кг груза на дистанцию свыше 600 км.

В РФ начались испытания транспортного беспилотника ТрАМП
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле – проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном", - рассказал собеседник информагентства.

Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в апреле. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Среди особенностей ТрАМП называется усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.

Ранее сообщалось, что Москва и Тегеран якобы намерены построить завод в России, который мог бы производить не менее 6 тыс. беспилотников иранской разработки.

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