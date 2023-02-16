Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили более ста украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Уточняется, что огневое поражение украинским подразделениям нанесла российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо живой силы противника, российские военнослужащие уничтожили бронетехнику ВСУ и четыре единицы ствольной и реактивной артиллерии, добавили в военном ведомстве.

Также за минувшие сутки российские войска уничтожили на донецком направлении две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.