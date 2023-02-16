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44 минуты назад

Минобороны отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-50

Lenta.ruиещё 1

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

МО отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-50
Фото: ТАССТАСС

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены свыше 7890 танков и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8400 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.

МИД РФ заявил об еще одной законной цели для удара в ходе СВО

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объявил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизменности планов СВО, несмотря на поставки Западом вооружения Киеву.

Армия,СВО,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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