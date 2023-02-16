МО отчиталось об уничтожении американской станции AN/TPQ-50

Российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены свыше 7890 танков и других боевых бронированных машин, 1024 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8400 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в военном ведомстве.