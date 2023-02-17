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26 минут назад

В России рассказали о возможностях «Витязя»

Lenta.ruиещё 1

Экспортная версия российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е «Витязь» способна вкруговую отражать массированные удары. Об этом представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил ТАСС.

В России рассказали о возможностях «Витязя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ЗРС «Витязь» разработана для поражения аэродинамических целей в радиусе до 120 километров и на высоте до 25 километров.

«Особенностью ЗРС является возможность вкруговую отражать массированные удары современных и перспективных аэродинамических целей», — рассказал представитель конструкторского бюро на выставке Aero India 2023.

Он также добавил, что в состав системы входят пункт боевого управления, до двух многофункциональных радиолокаторов и до восьми пусковых или пускозаряжающих установок, которые несут по 12 ракет. По его словам, пускозаряжающие установки получили кран-манипулятор, обеспечивающий перезарядку машины.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российская ЗРС «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Отмечалось, что «Витязь» способен поражать цели, которые не может сбивать Patriot.

Армия,Александр Михайлов,Алмаз-Антей,
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