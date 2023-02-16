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Минобороны РФ показало уничтожение катера с десантом ВСУ на Днепре

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Российские артиллеристы уничтожили катер с диверсантами ВСУ, которые намеревались высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что разведчики с помощью беспилотника засекли вражеский катер с десантом. Они передали данные цели артиллеристам, и всего через две минуты расчет 152-мм гаубицы Д-20 открыл огонь. Чтобы потопить катер ВСУ, российским военным понадобилось три осколочно-фугасных снаряда.

Противник не оставляет попытки форсирования Днепра в районе Херсона. Но все они жестко пресекаются российскими подразделениями. Российские военные периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия, чтобы не допустить подхода противника к воде.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что потери противника за сутки составили здесь до 100 военных убитыми и ранеными.

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