Минобороны РФ показало уничтожение катера с десантом ВСУ на Днепре

Российские артиллеристы уничтожили катер с диверсантами ВСУ, которые намеревались высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что разведчики с помощью беспилотника засекли вражеский катер с десантом. Они передали данные цели артиллеристам, и всего через две минуты расчет 152-мм гаубицы Д-20 открыл огонь. Чтобы потопить катер ВСУ, российским военным понадобилось три осколочно-фугасных снаряда.

Противник не оставляет попытки форсирования Днепра в районе Херсона. Но все они жестко пресекаются российскими подразделениями. Российские военные периодически ведут беспокоящий огонь по противоположному берегу из стрелкового оружия, чтобы не допустить подхода противника к воде.