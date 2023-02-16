В офисе Зеленского заявили о смене Россией тактики ведения СВО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российская сторона изменила тактику ведения боя в ходе спецоперации на Украине и стала применять «фальш-цели». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», - написал он.

При этом он заявил о ночной ракетной атаке со стороны ВС РФ. По его словам, были применены беспилотники, а также ракеты. Украинская сторона зафиксировала попадания в северной и западной частях страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. После этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии российскими военными всех высот в районе города Артемовска. Осталось взять только один коридор, который также контролируют ВС РФ. Он значительно ограничивает маневры ВСУ по подвозу боеприпасов и живой силы.