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1 час назад

В офисе Зеленского заявили о смене Россией тактики ведения СВО

Елена Прошина

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российская сторона изменила тактику ведения боя в ходе спецоперации на Украине и стала применять «фальш-цели». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В офисе Зеленского заявили о смене Россией тактики ведения СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», - написал он.

При этом он заявил о ночной ракетной атаке со стороны ВС РФ. По его словам, были применены беспилотники, а также ракеты. Украинская сторона зафиксировала попадания в северной и западной частях страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. После этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о взятии российскими военными всех высот в районе города Артемовска. Осталось взять только один коридор, который также контролируют ВС РФ. Он значительно ограничивает маневры ВСУ по подвозу боеприпасов и живой силы.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в зону ВСО отправлена еще одна группа добровольцев. По его словам, они прошли короткий курс обучения и теперь готовы вступить в бой. Он подчеркнул, что национальный состав группы разнообразный.

Армия,СВО,Игорь Кимаковский,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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