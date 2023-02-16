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6 минут назад

Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».

Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.

«Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.

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Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.

Армия,СВО,Игорь Кимаковский,Джон Кирби,Денис Пушилин,Верховный суд,
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