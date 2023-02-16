В Севастополе сообщили об атаке двух украинских беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 16 февраля российские силы сбили над Черным морем два украинских беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», - заявил губернатор.

Он подчеркивал, что Украина пытается выдать неудавшуюся атаку за «перемогу» и заявляет о взрывах в городе, но на самом деле объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.