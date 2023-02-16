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25 минут назад

Власти: над морем в Севастополе сбили два беспилотника

Мария Иванова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 16 февраля российские силы сбили над Черным морем два украинских беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Севастополе сообщили об атаке двух украинских беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», - заявил губернатор.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

В середине января Развожаев сообщил о семи беспилотниках, сбитых над Севастополем силами ПВО и Черноморского флота.

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Он подчеркивал, что Украина пытается выдать неудавшуюся атаку за «перемогу» и заявляет о взрывах в городе, но на самом деле объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

Армия,СВО,Михаил Развожаев,
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