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41 минуту назад

Уоллес назвал разницу русского и западного метода ведения боя

Никита Бородкин

Украина в боевых действия расходует огромное количество боеприпасов, и британские инструкторы при обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются научить их расходовать снаряды более экономно. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес назвал разницу между русским и западным методом ведения боя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы Минобороны, «русский или советский» метод ведения боя состоит в применении тяжелых боеприпасов с «массированными артиллерийскими обстрелами».

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«Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — добавил Уоллес.

Напомним, что ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что у ВСУ очень быстро заканчиваются снаряды из-за высокой интенсивности боев. В прошлую пятницу, 10 февраля, замглавы офиса Игоря Жовквы подчеркивал, что сейчас у войск «почти закончились» необходимые боеприпасы. Европейские производители столкнулись с проблемами удовлетворения возросшего спроса Украины — сейчас им требуется срочно расширять свои заводы.

Армия,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,НАТО,
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