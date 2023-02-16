Уоллес назвал разницу между русским и западным методом ведения боя

Украина в боевых действия расходует огромное количество боеприпасов, и британские инструкторы при обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются научить их расходовать снаряды более экономно. Как сообщает РБК, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес .

По словам главы Минобороны, «русский или советский» метод ведения боя состоит в применении тяжелых боеприпасов с «массированными артиллерийскими обстрелами».

«Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — добавил Уоллес.

Напомним, что ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что у ВСУ очень быстро заканчиваются снаряды из-за высокой интенсивности боев. В прошлую пятницу, 10 февраля, замглавы офиса Игоря Жовквы подчеркивал, что сейчас у войск «почти закончились» необходимые боеприпасы. Европейские производители столкнулись с проблемами удовлетворения возросшего спроса Украины — сейчас им требуется срочно расширять свои заводы.