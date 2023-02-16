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34 минуты назад

The Times: Франция станет ведущей военной державой в Европе

Ura.Ruиещё 1

Вооруженные силы Франции, несмотря на более низкие расходы французского правительства на оборону, в силах сменить британскую армию в звании сильнейшей военной силы на европейском континенте. Об этом сообщает британская газета The Times.

Франции предрекли роль ведущей военной державы НАТО в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе», — передает газета результаты исследования Международного института стратегических исследований.

Там добавили, что расходы Великобритании на оборону в 2022 году превысили французские на 13 млрд фунтов, но армия Франции имеет ряд преимуществ перед британской. Франция имеет больше фрегатов, боевых самолетов, военнослужащих и имеет возможность запуска ядерного оружия, как с подводных лодок, так и с самолетов. Французские военные уступают своим британским коллегами только в количестве танков и авианосцев, заключили в материале.

Ранее в Британии признали, что из-за оказания военной помощи Украине страна оказалась в позорном положении, когда руководство НАТО более не видит ее в качестве ответственной за безопасность всей Европы. Министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж собирается увеличить производство боеприпасов для своей армии, передает RT.

Армия,В мире,Себастьян Лекорню,НАТО,
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