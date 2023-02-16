Во Львовской области поражен объект критической инфраструктуры. Во время ночного ракетного удара было попадание по инфраструктурному объекту — после взрыва там начался пожар. Об этом пишет Telegram канал Readovka со ссылкой на главу местной администрации.

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Ранее украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.

Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин.