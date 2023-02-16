Названо важное преимущество системы ПВО "Витязь"

Одним из главных достоинств зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" (помимо ее превосходных боевых качеств) является то, что она бережет жизни военнослужащих.

- Многофункциональный радиолокатор во время боевой работы необитаем, там нет расчета. Как известно, РЛС наиболее уязвимы: их легко засечь по излучению, противник старается их уничтожить в первую очередь и любыми средствами. Поэтому здесь мы бережем людей, - рассказал ТАСС представитель разработавшего С-350 концерна ПВО "Алмаз-Антей" .

Еще один способ защитить компоненты комплекса и его расчет от огня противника - рассредоточить их по местности.

- Нет необходимости держать все в одной точке, это выгодно с точки зрения живучести. Даже если какой-то из элементов будет поражен, система в целом останется боеспособной, - рассказал представитель "Алмаз-Антея" на аэрокосмической выставке Aero India в Бангалоре.

С-350 - российская система ПВО-ПРО средней дальности нового поколения, принятая на вооружение в 2020 году. Предназначена для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Комплекс состоит из многофункциональной РЛС, пункта управления и пусковых установок с 12 ракетами на каждой. Все компоненты размещены на колесных шасси повышенной проходимости.